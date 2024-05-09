Судья Шмидт: власти Польши планируют отправить через границу наемных убийц

Польский судья Томаш Шмидт, сбежавший в Белоруссию, выразил опасения, что за ним отправят наемных убийц. Об сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал судьи.

Власти Польши планируют направить через границу наемных убийц для его ликвидации, написал Шмидт, комментируя решение о снятии с него юридического иммунитета, принятого Высшим административным судом в Варшаве. Он отметил, что не нарушал польских и европейских законов.

Шмидт попросил политического убежища в Белоруссии в знак протеста Варшаве. По его словам, он подвергся преследованиям в собственной стране из-за несогласия с политикой и действиями польских властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне. Он также указал, что выступает за добрососедские отношения Польши с Россией и Белоруссией.