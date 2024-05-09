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16:06, 9 мая 2024Мир

Сбежавший в Белоруссию польский судья заявил об угрожающих ему наемных убийцах

Судья Шмидт: власти Польши планируют отправить через границу наемных убийц
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: Maxim Guchek / BelTA / Reuters

Польский судья Томаш Шмидт, сбежавший в Белоруссию, выразил опасения, что за ним отправят наемных убийц. Об сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал судьи.

Власти Польши планируют направить через границу наемных убийц для его ликвидации, написал Шмидт, комментируя решение о снятии с него юридического иммунитета, принятого Высшим административным судом в Варшаве. Он отметил, что не нарушал польских и европейских законов.

Шмидт попросил политического убежища в Белоруссии в знак протеста Варшаве. По его словам, он подвергся преследованиям в собственной стране из-за несогласия с политикой и действиями польских властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне. Он также указал, что выступает за добрососедские отношения Польши с Россией и Белоруссией.

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      Любовь Ширижик
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