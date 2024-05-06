Польский судья Шмидт попросил политубежища в Белоруссии в знак протеста Варшаве

Польский судья Томаш Шмидт отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии в знак протеста Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Шмидт работал в воеводском административном суде Варшавы. Он являлся главой юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

По словам судьи, он подвергся преследованиям в собственной стране из-за несогласия с политикой и действиями польских властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.

На данный момент мужчина уже находится в Белоруссии. Он заявил, что выступает за мир и добрососедские отношения Варшавы с Минском и Москвой.

Ранее в Польше заявили, что президент страны Анджей Дуда является секретным оружием, позволяющим настроить кандидата на пост президента США Дональда Трампа против России. По мнению представителей партии «Право и справедливость», Трамп изменил свою позицию в отношении Украины после встречи с польским лидером.