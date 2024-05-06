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11:40, 6 мая 2024Мир

Польский судья попросил политубежища в Белоруссии

Польский судья Шмидт попросил политубежища в Белоруссии в знак протеста Варшаве
СюжетПротесты в Белоруссии
Томаш Шмидт

Томаш Шмидт. Кадр: Наталья Таланова / ТАСС

Польский судья Томаш Шмидт отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии в знак протеста Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Шмидт работал в воеводском административном суде Варшавы. Он являлся главой юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

По словам судьи, он подвергся преследованиям в собственной стране из-за несогласия с политикой и действиями польских властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.

На данный момент мужчина уже находится в Белоруссии. Он заявил, что выступает за мир и добрососедские отношения Варшавы с Минском и Москвой.

Ранее в Польше заявили, что президент страны Анджей Дуда является секретным оружием, позволяющим настроить кандидата на пост президента США Дональда Трампа против России. По мнению представителей партии «Право и справедливость», Трамп изменил свою позицию в отношении Украины после встречи с польским лидером.

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      Виктория Кондратьева
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