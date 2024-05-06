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08:58, 6 мая 2024Мир

На Западе раскрыли способ отвадить Трампа от поддержки России

Politico: президент Польши Дуда может настроить Трампа против России
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Curtis Means / Reuters

Польское правительство считает, что президент страны Анджей Дуда является секретным оружием, позволяющим настроить кандидата на пост президента США Дональда Трампа против России. О способе отвадить бывшего американского лидера от поддержки Москвы сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, оппозиционная польская партия «Право и справедливость» (ПиС) после одобрения Конгрессом США дополнительной помощи Украине на сумму около 60 миллиардов долларов заявила, что это произошло благодаря влиянию президента Дуды. Он всего несколькими днями ранее встретился с Трампом в Нью-Йорке, чтобы обсудить военные потребности Украины, а также увидеться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

«Я надеюсь, что во время встречи в Нью-Йорке президент воспользовался рекомендацией польского правительства и представил польскую точку зрения на вопросы безопасности. В этих вопросах нам нужно максимальное согласие и минимум разногласий», — прокомментировал поездку Дуды в США премьер-министр Польши и старый враг польского президента Дональд Туск.

Несмотря на то, что факт влияния Дуды на Трампа в Польше свели к шутке, встреча польского президента действительно совпала с изменением политики Трампа и республиканцев в отношении помощи Украине. «Трамп не любит ничего, кроме того, когда поглаживают его эго, а ПиС и Дуда имеют большой опыт в том, как запугивать Дональда», — говорится в материале.

Дуда также встретился со спикером Джонсоном, который сопротивлялся представителям радикальной части в своей Республиканской партии, чтобы протолкнуть пакет помощи Украине. «Дуда — наш республиканский глашатай», — отметил возглавляющий польское отделение Германского фонда Маршалла Михал Барановский.

Тем не менее большинство политологов сходятся во мнении, что встреча Дуды с Трампом и последующее изменение тона последнего в отношении Украины были скорее результатом случайного выбора времени, чем влияния поляков.

Ранее стало известно, что в случае избрания президентом США Трамп потребует от членов НАТО поднять расходы на оборону до 3 процентов от ВВП. Уточняется, что его встреча с Дудой укрепила эту идею.

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      Виктория Кондратьева
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