Польский судья отказался от должности и попросил защиты у Лукашенко. Он обвинил Варшаву в нечестной политике

Польский судья Томаш Шмидт попросил защиты в Белоруссии из-за преследования

Польский судья Томаш Шмидт обратился к белорусским властям с просьбой предоставить ему убежище. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Минске. По словам судьи, его действия связаны с нечестной политикой Польши в отношении Белоруссии и России. Шмидт рассказал, что подвергся преследованию из-за своей позиции.

Шмидт объявил об отказе от должности

Томаш Шмидт занимал должность судьи 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. До этого он работал в судебной системе и органах юстиции Польши, в том числе был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

В ходе пресс-конференции он заявил, что отказывается от должности и зачитал заявление об отставке.

Фото: Iranian Presidency Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Отставка — это выражение протеста против несправедливой и нечестной политики властей Польши в отношении Белоруссии и России», — заметил судья. Он уточнил, что речь идет о вовлечении Варшавы в конфликт с Москвой и Минском. Он также призвал власти Польши пересмотреть отношения с двумя странами.

Судья попросил Лукашенко предоставить ему убежище

Шмидт, выступая на конференции, обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой предоставить ему защиту. «Я очень прошу прощения за мою смелость, но позволю себе попросить опеку, охрану президента и в целом Белоруссии», — сказал судья.

Секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отметил, что власти пообещали внимательно рассмотреть обращение польского судьи о предоставлении убежища в Белоруссии согласно законодательству.

«На данный момент могу однозначно сказать, что это обращение будет внимательно рассмотрено с нашей стороны в соответствии с белорусским законодательством», — заявил Глаз.

В Польше в свою очередь отметили, что шокированы заявлением Шмидта. «Я не могу этого прокомментировать, но кажется, что это [Шмидт] кто-то, кто был участником политического хейтерства во время предыдущей власти», — сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.