Глава МИД Польши Сикорский назвал шоком желание судьи убежать в Белоруссию

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован желанием судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта получить убежище в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу этого прокомментировать, но кажется, что это [Шмидт] кто-то, кто был участником политического хейтерства во время предыдущей власти. Вопрос абсолютно возмутительный. Я пока знаю столько же, сколько и вы. Я честно скажу, что я в шоке», — ответил политик в ответ на соответствий вопрос журналистов.

Ранее Шмидт отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии в знак протеста Варшаве. По его словам, он подвергся преследованиям в собственной стране из-за несогласия с политикой и действиями польских властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне. Он также указал, что выступает за добрососедские отношения Польши с Россией и Белоруссией.