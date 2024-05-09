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20:29, 9 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал укрывшегося в Белоруссии польского судью «мужественным мужиком»

Лукашенко: попросил силовиков в Белоруссии присмотреть за польским судьей
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: BelTA / Maxim Guchek / Handou

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил силовиков «присмотреть» за укрывшимся в стране польским судьей Томашем Шмидтом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, милиция будет приглядывать за Шмидтом, чтобы «мерзавцы эти не угробили человека».

При этом самого судью Лукашенко назвал «мужественным мужиком», который знал, чем рискует.

Белорусский лидер также назвал чушью заявления о вербовке этого судьи белорусскими спецслужбами. «Вот они говорят, что мы его завербовали. Глупость полная», — сказал Лукашенко и попросил предоставить ему подтверждения данных слухов.

Шмидт попросил политического убежища в Белоруссии в знак протеста Варшаве. По его словам, он подвергся преследованиям в собственной стране из-за несогласия с политикой и действиями польских властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне. Он также указал, что выступает за добрососедские отношения Польши с Россией и Белоруссией.

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