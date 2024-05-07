У попросившего убежища польского судьи нашли доступ к секретным документам

Премьер Польши Туск: уехавший польский судья имел доступ к секретным документам

Польский судья Томаш Шмидт, уехавший из страны и попросивший убежища в Белоруссии, имел доступ к секретным документам. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании Совета министров, сообщает РИА Новости.

«Спецслужбы, в этом случае белорусские, работали с человеком, который имел прямой доступ (...) к разным секретным документам», — заявил Туск.

При этом в беседе с агентством судья подчеркнул, что не вывозил из Польши секретные данные и не получал подобных просьб от белорусской стороны.

Ранее Шмидт сообщил, что в воеводском административном суде Варшавы занимался делами по линии полиции, армии и разведки.

6 мая стало известно, что польский судья отказался от своей должности и попросил политического убежища в Белоруссии в знак протеста против политики Варшавы.