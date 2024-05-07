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12:59, 7 мая 2024Мир

Попросивший убежища польский судья раскрыл детали своей работы с делами разведки

Попросивший убежища польский судья заявил, что занимался делами разведки

Кадр: Информационное агентство БелТА

Польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, рассказал, что занимался делами по линии полиции, армии и разведки. Детали своей работы он раскрыл в эфире программы «Соловьев LIVE».

«Это [Белоруссия] свободная страна. В Польше у меня не было такого ощущения. В Польше я чувствовал угрозу», — заявил он.

По словам Шмидта, в его обязанности как судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы входила работа с делами, связанными полицией, армией, польской разведкой, контрразведкой и войсковой разведкой. «У меня сигналы из Польши. Прокуратура собирает материалы, и меня обвиняют в шпионской деятельности», — добавил он.

Отмечается, что судья все еще находится в списке работников на сайте воеводского административного суда. Кроме того, на ближайшие дни в расписании запланировано его участие в нескольких судебных процессах, хотя Шмидт уже находится в Минске.

Ранее польские спецслужбы обнаружили подслушивающие устройства в зале, где должно было состояться заседание Совета министров страны. Уточняется, что ведомства уже проводят мероприятия по расследованию происшествия.

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      Виктория Кондратьева
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