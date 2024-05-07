В Польше обнаружили прослушку в зале заседаний Совета министров

Reuters: в зале заседаний Совета министров Польши обнаружили прослушку

Польские спецслужбы обнаружили и демонтировали подслушивающие устройства в зале, где должно было состояться заседание Совета министров. Об этом сообщает Reuters.

«Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для подслушивания в зале, где сегодня должно состояться заседание Совета министров в Катовице», — заявил представитель координатора спецслужб Яцек Добжински.

Он добавил, что польские службы проводят дальнейшие мероприятия для расследования обстоятельств появления прослушки в правительственном здании.

Как отмечает агентство, Варшава проверяет, занимался ли шпионажем польский судья Томаш Шмидт, запросивший у Белоруссии политическое убежище, поскольку он имел доступ к конфиденциальной информации.

Ранее Шмидт отказался от своей должности и попросил политубежища в Белоруссии в знак протеста против политики Варшавы. По словам польского судьи, он подвергся преследованиям из-за несогласия с политикой и действиями польских властей.