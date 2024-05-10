Польский судья Шмидт назвал шуткой план публикации секретного документа

Уехавший в Белоруссию экс-судья Томаш Шмидт: я не нарушал польских законов

Уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт написал в своем Telegram-канале, что пошутил по поводу планов публикации секретного документа. По его словам, он не не нарушал польских законов.

В ночь на 10 мая стало известно, что Шмидт уволен с поста судьи.

В начале мая Шмидт уехал в Белоруссию и попросил политического убежища. Он рассказал, что на родине столкнулся с преследованием из-за несогласия с политическим курсом нынешнего руководства страны. Шмидт считает, что его жизни угрожает опасность.