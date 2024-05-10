Уехавшего в Белоруссию польского судью уволили

Polsat News: уехавшего в Белоруссию польского судью Шмидта уволили

Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт был уволен со своей должности, сообщает Polsat News со ссылкой на официального представителя Высшего административного суда Польши Сильвестра Марчиняка.

Заявление об отставке с поста судьи, которое подал сам Шмидт, приняли. Оно вступает в силу немедленно.

Шмидт уехал в Белоруссию и попросил политического убежища. По его словам, он подвергся преследованиям в собственной стране из-за несогласия с политикой и действиями польских властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне. Он также указал, что выступает за добрососедские отношения Польши с Россией и Белоруссией.

Помимо этого, Шмидт выразил опасения, что на его жизнь будут покушаться.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил силовиков «присмотреть» за укрывшимся в стране судьей. По словам главы государства, милиция будет приглядывать за Шмидтом, чтобы «мерзавцы эти не угробили человека». Самого судью Лукашенко назвал «мужественным мужиком», который знал, чем рискует.