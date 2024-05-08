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13:52, 8 мая 2024Мир

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции по признанию выборов президента России

Официальный представитель Стано: у ЕС нет единой позиции по выборам в России
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Sputnik / Ramil Sitdikov / Kremlin / Reuters

У стран Европейского союза (ЕС) нет единой позиции по признанию выборов президента России. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.

«Что касается России, то нет позиции ЕС, которая говорила бы о том, что мы не признаем Владимира Путина легитимным представителем России», — рассказал политик.

При этом Стано подчеркнул, что решение послов ряда стран ЕС присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина является суверенным решением каждой из стран сообщества. По его словам, в отношении президентских выборов в Сирии и Белоруссии у европейских государств не было подобных противоречий.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков счел «дешевкой» отказ западных стран присутствовать на инаугурации Путина на должность президента. «Это несерьезно, так солидные люди себя не ведут», — резюмировал он.

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      Максим Габриелян
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