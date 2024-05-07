Рябков заявил о невозможности Запада отрицать сплоченность российского общества

Рябков: западные СМИ не могут отрицать сплоченность российского общества

Средства массовой информации и политики стран Запада не могут отрицать высокую сплоченность российского общества. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Наши противники воспитали в себе умение подавать любой материал, касающийся России, с элементами негатива, с такой "гнильцой" (...) Даже они не могут отрицать того, что [российское] общество демонстрирует высокую сплоченность», — рассказал дипломат во время инаугурации президента России Владимира Путина.

Рябков подчеркнул, что западные державы «не упустят возможности поспекулировать» насчет вступления президента в должность и того, послы из каких стран посетили мероприятие.

Ранее Рябков счел «дешевкой» отказ западных стран присутствовать на инаугурации Путина на должность президента. «Это несерьезно, так солидные люди себя не ведут», — резюмировал он.