Рябков назвал дешевкой отказ западных стран приехать на инаугурацию Путина

Рябков счел отказ западных стран присутствовать на инаугурации Путина «дешевкой»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков счел «дешевкой» отказ западных стран присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти попытки сыграть на том, что нас пригласили, но мы не появимся здесь, — это дешевка. Это несерьезно, так солидные люди себя не ведут», — сказал он.

Ранее сообщалось, что внутри Европейского союза (ЕС) возникли разногласия о том, как правильно поступить с приглашениями на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина. Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на присягу Путина, чтобы сохранить каналы связи с Россией.

При этом ряд стран, в том числе Германия, отказались от участия на мероприятии. Официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано заявил, что посол ЕС в России присутствовать на инаугурации российского лидера не будет.