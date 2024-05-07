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09:21, 7 мая 2024Мир

Евросоюз принял решение по присутствию на инаугурации Путина

Стано: посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Посол Европейского союза (ЕС) не будет присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, сообщает Reuters.

«Наш посол не будет присутствовать. Большинство государств — членов ЕС не будут присутствовать», — сказал он.

Ранее Стано подтвердил, что представительство ЕС и страны — члены объединения получили приглашения на инаугурацию российского президента.

По словам официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера, США также не будут представлены на инаугурации российского лидера, которая пройдет 7 мая.

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      Лина Пивоварова
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