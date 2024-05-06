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21:50, 6 мая 2024Мир

Госдеп США заявил о признании Путина в качестве президента России

Госдеп: США признают Путина президентом РФ, хотя не считают выборы справедливыми

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

США признают, что Владимир Путин продолжает оставаться президентом России, хотя Вашингтон не считает прошедшие выборы «свободными и справедливыми». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

По словам чиновника, Соединенные Штаты не будут представлены на инаугурации российского лидера 7 мая.

«Нет, наши представители не будут присутствовать на его инаугурации», — отметил Миллер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин 6 мая будет проводить подготовку к инаугурации. Он проведет ряд мероприятий, внутренних встреч и совещаний. О каких конкретно встречах идет речь, пресс-секретарь президента не уточнил.

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      Марина Совина
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