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08:36, 7 мая 2024Мир

Стало известно о расколе внутри ЕС из-за инаугурации Путина

Spiegel: внутри ЕС произошел раскол из-за разногласий по инаугурации Путина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Внутри Европейского союза (ЕС) произошел раскол из-за разногласий стран-членов объединения в вопросе присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить каналы связи с Россией, рассказали изданию несколько дипломатов из ЕС на условиях анонимности.

Другие государства, в число которых входит Германия, настроены скептически и не собираются присутствовать на церемонии. «Германия не будет принимать участие в этом мероприятии», — заявила представитель МИД ФРГ.

Ранее сообщалось, что Франция планирует отправить на инаугурацию российского президента Владимира Путина своего посла в Москве Пьера Леви.

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      Лина Пивоварова
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