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00:44, 11 мая 2024Спорт

О титулах сборной России умолчали во время показа чемпионата мира по хоккею

IIHF умолчала о титулах сборной России во время трансляции чемпионата мира

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Международная федерация хоккея (IIHF) умолчала о титулах сборной России во время показа чемпионата мира 2024 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

В середине первого периода матча между сборными Швеции и США (5:2) россиян не показали среди трех самых титулованных национальных команд в истории чемпионатов мира. В видеотрансляции появилась информация только о сборной Канады, на счету которой 28 побед, Чехии (12 титулов в совокупности с победами Чехословакии) и Швеции (11).

Сборная России пять раз становилась чемпионом мира. На счету команды СССР 22 титула.

Чемпионат мира по хоккею 2024 года проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропустят турнир из-за санкций со стороны IIHF.

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      Анастасия Борисова
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