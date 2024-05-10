Появились подробности обстрела нефтебазы в ЛНР

ТАСС: нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР обстреляли кассетными боеприпасами

Нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР, по предварительной информации, обстреляли кассетными боеприпасами. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«Рядом с нефтебазой нашли „кассеты“. То есть, предварительно, ВСУ для удара по нефтебазе применили кассетные боеприпасы», — сказал собеседник агентства.

Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, в результате обстрела нефтебазы погибли три человека.

ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках вечером 10 мая. После обстрела на территории предприятия начался сильный пожар. В оперативных службах ЛНР рассказали ТАСС, что, скорее всего, могли загореться и жилые дома возле территории нефтебазы.