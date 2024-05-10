Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:27, 11 мая 2024Россия

Появились подробности обстрела нефтебазы в ЛНР

ТАСС: нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР обстреляли кассетными боеприпасами

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР, по предварительной информации, обстреляли кассетными боеприпасами. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«Рядом с нефтебазой нашли „кассеты“. То есть, предварительно, ВСУ для удара по нефтебазе применили кассетные боеприпасы», — сказал собеседник агентства.

Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, в результате обстрела нефтебазы погибли три человека.

ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках вечером 10 мая. После обстрела на территории предприятия начался сильный пожар. В оперативных службах ЛНР рассказали ТАСС, что, скорее всего, могли загореться и жилые дома возле территории нефтебазы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Появился список жертв падения автобуса с моста в Петербурге

      О титулах сборной России умолчали во время показа чемпионата мира по хоккею

      В ЛНР заявили о возможном использовании ВСУ ракет ATACMS для удара по нефтебазе

      На Украине сообщили о взрывах в Харькове

      Появились подробности обстрела нефтебазы в ЛНР

      В НАТО заявили об отсутствии у России планов нападения на альянс

      Госдеп США одобрил продажу Украине трех систем HIMARS

      Блогер травмировался во время тестирования Tesla Cybertruck

      Байден перепутал должность Ким Чен Ына

      McDonald's начал разрабатывать дешевые обеды из-за обнищания американцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше