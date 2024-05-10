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23:12, 10 мая 2024Россия

Число погибших после обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось

Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех человек

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Число погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской народной республики (ЛНР) увеличилось до трех человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram.

Она добавила, что в результате атаки ВСУ пострадали семь человек, в том числе ребенок. «У всех минно-взрывные травмы», — уточнила министр.

Пащенко отметила, что всех раненых госпитализируют в местную больницу. Кроме того, в Ровеньки из Луганской областной клинической больницы (ЛРКБ) направлена бригада санавиации в составе хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.

Вечером 10 мая ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках. После этого в городе начался сильный пожар. Кроме того, глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела также были повреждены дома.

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      Марина Совина
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