Число погибших после обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось

Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех человек

Число погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках Луганской народной республики (ЛНР) увеличилось до трех человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram.

Она добавила, что в результате атаки ВСУ пострадали семь человек, в том числе ребенок. «У всех минно-взрывные травмы», — уточнила министр.

Пащенко отметила, что всех раненых госпитализируют в местную больницу. Кроме того, в Ровеньки из Луганской областной клинической больницы (ЛРКБ) направлена бригада санавиации в составе хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.

Вечером 10 мая ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках. После этого в городе начался сильный пожар. Кроме того, глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела также были повреждены дома.