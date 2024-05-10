Глава ЛНР раскрыл подробности обстрела города Ровеньки

Пасечник: после обстрела города Ровеньки в ЛНР были повреждены дома

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник раскрыл подробности обстрела города Ровеньки. Он указал в своем Telegram-канале, что из-за удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза, также были повреждены дома.

Пасечник сообщил, что на место обстрела выехали пожарные. «Помощь пострадавшим держу на личном контроле», — добавил он.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тогда украинские военные нанесли удар с применением семи дронов Mugin-5 Pro. Из них пять были сбиты, два сдетонировали, в результате чего оказались повреждены несколько административных зданий и технических помещений на территории нефтебазы.