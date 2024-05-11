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00:31, 11 мая 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» («Суспильне») в Telegram.

Отмечается, что в области объявлена воздушная тревога. Подробностей произошедшего не приводится.

Ранее в Белом доме сообщили о наступлении российской армии на Харьков. О наступлении также заявляли российские военкоры и украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к тому, что будет.

В ночь на 5 мая в Харькове на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. До этого, 4 мая, в течение дня в Харькове произошло четыре серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщал об атаке российских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе. По его словам, на месте одного из попаданий дронов начался пожар. Также несколько человек пострадали в результате атаки.

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      Марина Совина
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