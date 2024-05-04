Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 4 мая 2024Бывший СССР

Ночью в Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов: ВС России ударили беспилотниками по Харькову
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Ночью 4 мая в Харькове, Украина, прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По словам Терехова, Вооруженные силы России (ВС РФ) совершили атаку и дважды ударили беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе города. При этом на месте одного из попаданий дронов начался пожар.

Несколько человек пострадали в результате нападения. «Трое пострадавших, среди них ребенок», — указал глава Харькова.

Ранее в мае сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрывов начались перебои с электричеством. Так, свет пропал в некоторых районах города.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом. Чем российские военные научились уничтожать американские снаряды?

      Стала известна судьба двух автомобилей арестованного замминистра обороны Иванова

      Бой Бетербиева с Биволом перенесли

      В Крыму ищут пропавших в открытом море солдат-срочников

      Ночью в Харькове прогремели взрывы

      Готов окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

      Испанский министр заподозрил аргентинского президента в употреблении веществ

      Стало известно об ударе российских военных по складу ВСУ

      Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США

      Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе. Что может грозить Израилю?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше