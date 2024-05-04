Ночью в Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов: ВС России ударили беспилотниками по Харькову

Ночью 4 мая в Харькове, Украина, прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По словам Терехова, Вооруженные силы России (ВС РФ) совершили атаку и дважды ударили беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе города. При этом на месте одного из попаданий дронов начался пожар.

Несколько человек пострадали в результате нападения. «Трое пострадавших, среди них ребенок», — указал глава Харькова.

Ранее в мае сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрывов начались перебои с электричеством. Так, свет пропал в некоторых районах города.