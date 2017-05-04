Марк Хэмилл разыграл фанатов «Звездных войн»

Исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марк Хэмилл устроил розыгрыш для поклонников киноэпопеи на съемках видео, посвященного 40-летию с момента выхода первой части саги. Ролик разместили на официальном YouTube-канале франшизы.

Фанаты, участвующие в создании клипа, должны были разыгрывать сцены из «Звездных войн». В это время Хэмилл тайком пробрался на съемочную площадку и неожиданно появился перед поклонниками.

Ролик был создан в рамках рекламной кампании, посвященной благотворительной акции Force For Change.

Первый фильм космической саги под названием «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» появился на экранах 25 мая 1977 года. На данный момент серия состоит из семи эпизодов и спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории».