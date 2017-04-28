В США откроют первый в мире отель в стиле «Звездных войн»

В парке развлечений Walt Disney World в городе Орландо (штат Флорида, США) планируется открыть отель, посвященный фантастической киносаге «Звездные войны». Об этом пишет The Telegraph.

Гостиница должна заработать в 2019 году. По предварительным данным, здание будет напоминать «Тысячелетний сокол» — космический корабль из «Звездных войн».

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В отеле начнут работать аниматоры в костюмах персонажей киносаги Джорджа Лукаса. Также сообщается, что еду и напитки в кафе при гостинице будут подавать дроиды. Речь идет о роботах, аналогичных тем, что фигурировали в «Звездных войнах».

Постояльцы смогут принять участие в так называемых секретных миссиях — играх внутри самого отеля или на территории парка. Также известно, что к услугам гостей объекта размещения предоставят бассейн, аквапарк и фитнес-центр.

Тарифы на проживание составят от 900 от тысячи долларов. При этом забронировать номер можно будет максимум на две ночи.

В настоящее время в калифорнийском Disneyland строится тематический парк, посвященный «Звездным войнам».

В середине апреля издательство Lonely Planet включило место съемок фильма «Звездные войны: Пробуждение Силы» в Ирландии в топ-100 направлений кинематографического туризма.

