Lonely Planet назвало 100 направлений кинематографического туризма

Издательство Lonely Planet опубликовало путеводитель по местам съемок известных фильмов и сериалов. В список вошло более 100 направлений со всего мира, сообщается на сайте Lonely Planet.

В путеводитель, в частности, включили город Даллас в штате Техас. В центре этого населенного пункта снимали ряд сцен для фантастического боевика «Робокоп» 1987 года.

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Кроме того, в книгу попал и остров Кхао Пинг Кан на юге Таиланда. Этот регион стал одним из мест, где шла работа над девятым фильмом бондианы «Человек с золотым пистолетом» 1974 года. Кхао Пинг Кан носит неофициальное название «Остров Джеймса Бонда».

В Lonely Planet также вспомнили о картине «Апокалипсис сегодня» 1979 года, посвященной войне во Вьетнаме. Фильм снимался на филиппинском острове Лусон — самом крупном на архипелаге.

Газета Daily Mail добавляет, что в путеводитель также попали регионы, где создавались сериал «Игра престолов» (Хорватия), картины «Звездные войны: Пробуждение Силы» (Ирландия), «Четыре свадьбы и одни похороны» (Лондон), «Грязные танцы» (штат Северная Каролина) и многие другие.

В июне 2016 года TripAdvisor назвал самые популярные среди туристов места съемок шестого сезона «Игры престолов». В списке оказались направления в Испании, Хорватии и Исландии.

