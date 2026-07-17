Аналитик заявил о создании ЕС ПВО-коалиции из-за эффективных ударов России по Украине

Антибаллистическая коалиция ряда европейских стран является реакцией на эффективные ракетные удары России, заявил российский военный аналитик Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.
Он указал, что Евросоюз создает ПВО-коалицию из-за эффективных ударов России по Украине.
«Это реакция на эффективные российские ракетные удары по военной и промышленной инфраструктуре режима (Владимира) Зеленского», — подчеркнул он.
Ранее Еврокомиссия заявила о совместной с Украиной работе по производству ракет-перехватчиков.