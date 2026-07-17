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02:13, 17 июля 2026Мир

Аналитик заявил о создании ЕС ПВО-коалиции из-за эффективных ударов России по Украине

Коротченко: Евросоюз создает ПВО-коалицию из-за эффективных ударов России по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Антибаллистическая коалиция ряда европейских стран является реакцией на эффективные ракетные удары России, заявил российский военный аналитик Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.

Он указал, что Евросоюз создает ПВО-коалицию из-за эффективных ударов России по Украине.

«Это реакция на эффективные российские ракетные удары по военной и промышленной инфраструктуре режима (Владимира) Зеленского», — подчеркнул он.

Ранее Еврокомиссия заявила о совместной с Украиной работе по производству ракет-перехватчиков.

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