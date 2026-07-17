Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 17 июля 2026Наука и техника

Назван неожиданный маркер болезни Альцгеймера

A&D: Регулярный сон более 8,5 часа может быть маркером болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Регулярный сон продолжительностью более 8,5 часа может быть связан с повышенным уровнем белка, который считается одним из ранних маркеров болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные 2410 человек. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

Исследователи изучили данные участников знаменитого Фрамингемского исследования со средним возрастом около 70 лет. Они сопоставили продолжительность сна с концентрацией в крови фосфорилированного тау-белка p-tau181 — биомаркера, отражающего процессы, связанные с болезнью Альцгеймера. Оказалось, что уровень этого белка начинал повышаться у людей, которые регулярно спали 8,5–9 часов за ночь, а после 10 часов рост становился еще более выраженным.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

При этом связь сохранялась даже после учета возраста, пола, депрессии, синдрома обструктивного апноэ сна, функции почек и генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера. Другие изученные биомаркеры после такой корректировки переставали быть связаны с продолжительностью сна, тогда как для p-tau181 зависимость сохранялась.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, что длительный сон вызывает болезнь Альцгеймера. Скорее всего, потребность в более продолжительном сне может быть одним из ранних признаков начинающихся нейродегенеративных изменений. По словам ученых, если человек регулярно спит по 9–10 часов и более без очевидной причины, это может быть возможным поводом оценить качество сна и состояние здоровья мозга.

Ранее ученые выяснили, что проблемы с адаптацией к новым правилам могут быть признаком болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине
    SpaceX в последний момент отменила полет Starship
    Экс-советник главы Пентагона предрек Украине поражение
    Девушка разорвала зарождающиеся отношения с бойфрендом из-за его привычки
    Иран призвал страны Ближнего Востока запретить США пользоваться территориями
    Аналитик заявил о создании ЕС ПВО-коалиции из-за эффективных ударов России по Украине
    Знаменитая певица предупредила мужчин о супружеских изменах
    Назван неожиданный маркер болезни Альцгеймера
    Захарова назвала цирком на колесах поведение Киева на переговорах с Россией
    Захарова назвала новым уровнем унижения для Запада совершение Киевом теракта в Монако
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok