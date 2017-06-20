В организме Кэрри Фишер нашли следы кокаина, героина, метадона и алкоголя

В организме американской актрисы Кэрри Фишер, скончавшейся в декабре 2016-го, найдены следы наркотических веществ. Об этом сообщается в токсикологическом отчете окружного коронера Лос-Анджелеса, сообщает Los Angeles Times.

Согласно результатам экспертизы, Фишер употребляла кокаин за 72 часа до сердечного приступа, произошедшего с ней 24 декабря во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. В организме актрисы также обнаружили следы героина, метадона, МДМА (экстази) и алкоголя.

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17 июня сообщалось, что причиной смерти Фишер стала остановка дыхания во сне, а также ряд «неопределенных причин».

Артистка умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года. Ее мать Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день.

Кэрри Фишер наиболее известна благодаря роли принцессы Леи в фантастической киносаге «Звездные войны». Помимо этого, артистка снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье».