Российские военные оставили ВСУ без связи и показали это на видео

Военные ГВ «Север» показали на видео уничтожение оборудования артиллерийской разведки ВСУ

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» показали на видео работу дроноводов в Харьковской области. На кадрах, которыми они поделились в Telegram-канале «Северный Ветер», уничтожение оборудования связи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, российские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделений Росгвардии в селе Гонтаровка на южной окраине Волчанского района вскрыли и уничтожили вражеский ретранслятор, а также звукометрическое оборудование артиллерийской разведки ВСУ.

«Уничтожение этих казалось бы незначительных целей является крайне важным элементом боевой работы, вынуждающим противника перебрасывать операторов БПЛА к линии боевого соприкосновения», — отметили российские военные.

«Северяне» добавили, что этот ретранслятор позволял дроноводам ВСУ атаковать российские подразделения, ведущие бои на данном участке фронта из глубины украинской территории, в том числе из города Печенеги и даже окрестностей Чугуева.

Ранее сожжение немецкого танка Leopard в зоне специальной военной операции попало на видео.