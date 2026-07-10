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02:20, 10 июля 2026Бывший СССР

Российские военные оставили ВСУ без связи и показали это на видео

Военные ГВ «Север» показали на видео уничтожение оборудования артиллерийской разведки ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» показали на видео работу дроноводов в Харьковской области. На кадрах, которыми они поделились в Telegram-канале «Северный Ветер», уничтожение оборудования связи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, российские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделений Росгвардии в селе Гонтаровка на южной окраине Волчанского района вскрыли и уничтожили вражеский ретранслятор, а также звукометрическое оборудование артиллерийской разведки ВСУ.

«Уничтожение этих казалось бы незначительных целей является крайне важным элементом боевой работы, вынуждающим противника перебрасывать операторов БПЛА к линии боевого соприкосновения», — отметили российские военные.

«Северяне» добавили, что этот ретранслятор позволял дроноводам ВСУ атаковать российские подразделения, ведущие бои на данном участке фронта из глубины украинской территории, в том числе из города Печенеги и даже окрестностей Чугуева.

Ранее сожжение немецкого танка Leopard в зоне специальной военной операции попало на видео.

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