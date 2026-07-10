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02:30, 10 июля 2026Интернет и СМИ

Школьник не внял советам матери и опозорился перед одноклассниками

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Safe-Log3079 рассказал, как опозорился перед одноклассниками, не вняв совету матери. Та порекомендовала сыну принять таблетки от укачивания перед продолжительной автобусной поездкой на школьную экскурсию.

«Она дала мне одну таблетку на путь туда и одну — на обратную дорогу. Первый раз все прошло идеально: весь день я чувствовал себя совершенно нормально, поэтому мой мозг, естественно, решил, что я волшебным образом исцелился от своего недуга», — написал подросток.

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Таблетки были настолько отвратительными и горькими на вкус, что он решил не пить вторую. На середине пути у него появилось знакомое ощущение в животе, быстро переросшее в полноценную тошноту. Едва автобус припарковался возле школы, школьник пулей вылетел из него, чтобы добежать до туалета, однако не преуспел.

«Меня вырвало еще до того, как я успел добежать до здания. Несколько чудесных минут я думал, что никто этого не заметил, однако затем меня обнаружили двое одноклассников. Они не стали смеяться надо мной и вместо этого помогли собрать рвоту с земли. Именно тогда я понял, что ее часть оказалась на школьной сумке», — уточнил подросток.

Товарищи в итоге помогли парню еще и отстирать сумку в школьном туалете, хотя окончательно избавиться от запаха рвоты и не удалось. Теперь автор клянется, что всегда будет слушаться мать в вопросе приема медикаментов.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как затопил дом собственной рвотой. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.

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