Брата Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах за приглашения на ужин

Исполнительный продюсер сериала «Мгла» Аманда Сегель обвинила сопредседателя компании The Weinstein Company Боба Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Женщина заявила, что он неоднократно приглашал ее на ужин, пишет Variety.

«Одного "нет" должно быть достаточно. После "нет" любой, кто попросил тебя, должен отстать. Боб продолжал давать мне понять, что хотел дружбы. Но он хотел не дружбы, а чего-то большего. Надеюсь, что теперь моего "нет" будет достаточно», — сказала Сегель.

По ее словам, домогательства Вайнштейна продолжались в течение трех месяцев, пока она не пригрозила уйти с поста исполнительного продюсера «Мглы».

Материалы по теме Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера

Представитель Боба Вайнштейна рассказал, что тот однажды действительно отужинал в компании Сегель: «Он отрицает любые утверждения о том, что он якобы вел себя неподобающе до или после ужина».

Боб Вайнштейн — брат обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. Среди актрис, заявивших о приставаниях последнего, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне скандала Харви уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую братья основали в 2005 году. Продюсер назвал происходящее заговором, подстроенным Бобом, чтобы получить полный контроль над компанией.