В контракте Вайнштейна нашли прайс-лист на сексуальные домогательства

В договоре продюсера Харви Вайнштейна с компанией The Weinstein Company есть строчка, посвященная сексуальным домогательствам. Об этом пишет TMZ.

По условиям контракта, в случае, если некорректные действия Вайнштейна по отношению к актрисам приводили к судебным искам против The Weinstein Company, ему необходимо было только выплатить компании штраф — 250 тысяч долларов за первый проступок, 500 тысяч за второй, 750 тысяч за третий и миллион долларов за каждый последующий. В этом случае компания обязывалась не увольнять продюсера с поста сопредседателя.

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В заметке отмечается, что Вайнштейна могли отстранить от должности незаконно. Он был уволен из The Weinstein Company 9 октября на фоне скандала сексуальными домогательствами. О приставаниях голливудского дельца заявили десятки работавших с ним женщин, а несколько актрис обвинили его в изнасиловании. Сам продюсер назвал происходящее заговором, подстроенным его братом Бобом, чтобы получить полный контроль над компанией.

Харви Вайнштейн основал The Weinstein Company вместе с братом в 2005 году.