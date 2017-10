Линдси Лохан вступилась за обвиненного в изнасилованиях продюсера Вайнштейна

Американская актриса Линдси Лохан встала на сторону обвиненного в изнасилованиях и многочисленных сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Запись обращения артистка опубликовала в Instagram Stories и позже удалила, но ее выложили в Twitter в среду, 11 октября.

«Я сейчас очень переживаю за Харви Вайнштейна, поскольку то, что происходит вокруг него — неправильно», — заявила Лохан. Она призвала жену продюсера Джорджину Чепмен не разводиться с супругом из-за скандала.

«Он ни разу не навредил мне, ничего не пытался со мной сделать — мы работали вместе над несколькими фильмами. Я считаю, что всем стоит остановиться, потому что это неправильно», — добавила актриса.

Ранее в среду стало известно, что Чепмен решила уйти от мужа из-за секс-скандала. Актрисы Азия Ардженто и Люсия Эванс обвинили Вайнштейна в изнасиловании, а Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу заявили, что продюсер приставал к ним.

Ранее в октябре Вайнштейна уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Co после появления статьи в New York Times. В публикации утверждается, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах на протяжении трех десятилетий.

31-летняя Лохан известна по фильмам «Дрянные девчонки», «Поцелуй на удачу», «Чумовая пятница» и «Крутая Джорджия».