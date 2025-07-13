Стало известно об успехах ВС России при наступлении в Харьковской области

Ганчев: ВС России успешно наступают у Купянска и Волчанска

Российские военные успешно наступают в Харьковской области. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, продвижение Вооруженных сил (ВС) России фиксируется в районе Купянска и Волчанска. Ганчев отметил, что армия РФ на данном направлении активно берет поселок за поселком.

«И действительно, вот эти населенные пункты — это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день», — подчеркнул глава российской администрации Харьковской области.

Он добавил, что российские военнослужащие расширяют зону контроля вокруг Волчанска, которая не позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по Белгородской области.

Ганчев также назвал количество сел под контролем России в Харьковской области. По его словам, речь идет о 75 населенных пунктах.