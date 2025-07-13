На Западе британским войскам предсказали уничтожение при отправке на Украину

Журналист Боуз: Британских военных ждет разгром в случае их отправки на Украину

Британских военных ждет уничтожение в случае их отправки на Украину. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

По мнению Боуза, российские военные не оставят шансов иностранному контингенту. «Русские уничтожат британскую армию. Даже если Стармер вообще сможет найти достаточно глупых людей, которые подпишут билет в один конец к могильщику», — считает журналист.

10 июля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. Они также призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью ее «принуждения к переговорам».

По словам Макрона, франко-британский военный контингент для возможного размещения на территории Украины после остановки огня может составить до 50 тысяч человек.