Макрон и Стармер заявили о готовности миротворческой миссии на Украине

Макрон и Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине готовы

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. Об этом пишет издание The Guardian.

«Стармер заявил, что европейские планы по созданию миротворческих сил созрели после нескольких месяцев подготовки, а Макрон охарактеризовал их как готовые к реализации после достижения соглашения о прекращении огня», — говорится в сообщении.

Как утверждается, Макрон и Стармер также призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью ее «принуждения к переговорам».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать часть имеющихся в их распоряжении Patriot Украине. Он уточнил, что такие ЗРК есть, в частности, у Германии и Испании.