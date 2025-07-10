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15:36, 10 июля 2025Мир

США нашли способ обеспечить Украину Patriot

Рубио: США рассчитывают убедить союзников по НАТО передать Patriot Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Соединенные Штаты рассчитывают убедить союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

«Есть определенные вещи, которые нужны Украине, в том числе батареи Patriot. В Европе есть много стран, которые обладают батареями Patriot, и они могли бы передать часть из них Украине. И мы активно обсуждаем это с этими странами», — сказал он.

Дипломат уточнил, что такие ЗРК есть, в частности, у Германии и Испании.

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован из-за «отсутствия гибкости» России в вопросе конфликта на Украине. Он выразил надежду, что позиция Москвы изменится.

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