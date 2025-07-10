Рубио раскрыл причину разочарования Трампа

Рубио: Трамп разочарован из-за отсутствия гибкости России в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп разочарован из-за «отсутствия гибкости» России в вопросе конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«Президент был предельно ясен: он разочарован и расстроен тем, что с российской стороны нет больше гибкости в вопросе окончания этого конфликта», — заявил Рубио.

По словам госсекретаря, США надеются, что позиция России изменится. Он добавил, что Вашингтон останется вовлеченным в процесс урегулирования «и будет искать возможности для изменения положения».

Ранее Рубио провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре.

Глава Госдепа отметил, что беседа с главой МИД России была честной и важной.