Рубио раскрыл детали разговора с Лавровым

Госсекретарь США Рубио: разговор с Лавровым был честным и важным

Разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был честным и важным. Так госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговоры с российским коллегой на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Малайзии, передает Reuters.

«У нас с министром Лавровым прошел откровенный и важный разговор касательно продолжающегося конфликта на Украине», — рассказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио и Лавров также поделились друг с другом «некоторыми идеями и комментариями» о возможном урегулировании кризиса.

Ранее Рубио объяснил резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России. По его словам, американский лидер разочарован из-за «отсутствия гибкости» Москвы в вопросе конфликта на Украине.