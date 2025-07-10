Рубио раскрыл детали разговора с Лавровым

Разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был честным и важным. Так госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговоры с российским коллегой на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Малайзии, передает Reuters.
«У нас с министром Лавровым прошел откровенный и важный разговор касательно продолжающегося конфликта на Украине», — рассказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Рубио и Лавров также поделились друг с другом «некоторыми идеями и комментариями» о возможном урегулировании кризиса.
Ранее Рубио объяснил резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России. По его словам, американский лидер разочарован из-за «отсутствия гибкости» Москвы в вопросе конфликта на Украине.