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14:59, 10 июля 2025Мир

Рубио раскрыл детали разговора с Лавровым

Госсекретарь США Рубио: разговор с Лавровым был честным и важным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: MANDEL NGAN / Pool via REUTERS / Reuters

Разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был честным и важным. Так госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговоры с российским коллегой на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Малайзии, передает Reuters.

«У нас с министром Лавровым прошел откровенный и важный разговор касательно продолжающегося конфликта на Украине», — рассказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио и Лавров также поделились друг с другом «некоторыми идеями и комментариями» о возможном урегулировании кризиса.

Ранее Рубио объяснил резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России. По его словам, американский лидер разочарован из-за «отсутствия гибкости» Москвы в вопросе конфликта на Украине.

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