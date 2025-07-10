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22:42, 10 июля 2025Мир

Макрон высказался о потенциальном военном контингенте на Украине

Макрон: Франко-британский контингент на Украине может составить 50 тысяч военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Франко-британский военный контингент для возможного размещения на территории Украины после остановки огня может составить до 50 тысяч человек. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, его слова приводит газета Le Monde.

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении», — высказался президент Франции.

Он также добавил, что контингент сможет включать военных других европейских государств, а также быть передан в распоряжение Североатлантического альянса.

Ранее Макрон и Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. Они также призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью ее «принуждения к переговорам».

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