Макрон высказался о потенциальном военном контингенте на Украине

Макрон: Франко-британский контингент на Украине может составить 50 тысяч военных

Франко-британский военный контингент для возможного размещения на территории Украины после остановки огня может составить до 50 тысяч человек. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, его слова приводит газета Le Monde.

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении», — высказался президент Франции.

Он также добавил, что контингент сможет включать военных других европейских государств, а также быть передан в распоряжение Североатлантического альянса.

Ранее Макрон и Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. Они также призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью ее «принуждения к переговорам».