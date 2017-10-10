Культура
 

Анджелина Джоли рассказала о сексуальных домогательствах продюсера Вайнштейна

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

Американские актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу рассказали о том, как к ним приставал продюсер Харви Вайнштейн. Их признания опубликовала The New York Times во вторник, 10 октября.

«У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в молодости. В результате я решила никогда больше с ним не работать, и предостерегала остальных, которые собирались с ним сотрудничать», — поведала Джоли.

По ее словам, такое поведение по отношению к женщинам недопустимо в любой сфере и любой стране.

Пэлтроу добавила, что работала с Вайнштейном, когда ей было 22 года. Он взял ее на главную роль в фильме «Эмма». Перед началом съемок он пригласил ее в свой номер в отеле. Там он начал ее трогать и предложил пройти в спальню для массажа. Актриса утверждает, что от предложения отказалась, после чего он угрожал ей, чтобы она никому не рассказывала о происшествии.

«Я была ребенком, меня наняли, я была в ужасе», — заявила она.

В понедельник стало известно, что продюсерская компания The Weinstein Co уволила сопредседателя Вайнштейна после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Накануне New York Times писала, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах и сексуальных домогательствах на протяжении трех десятилетий.

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