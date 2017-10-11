Культура
 

Продюсер Вайнштейн обвинил брата в заговоре против него

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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн считает, что его брат Боб намеренно предал огласке скандал с сексуальными домогательствами. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.

По словам собеседника портала, Харви обвиняет Боба в передаче информации о домогательствах изданию New York Times. После публикации статьи его уволили с поста сопредседателя продюсерской компании The Weinstein Co.

Продюсер убежден, что его брат сделал это, чтобы получить полный контроль над организацией, заявил источник. Правление компании якобы знало о похождениях Вайнштейна, но закрывало на это глаза, пока история не стала публичной.

Боб Вайнштейн в ответ на обвинения назвал родственника «очень больным человеком», который распространяет ложь, чтобы увести внимание от скандала.

10 октября сообщалось, что в покрывательстве сексуальных домогательств Харви замешаны актеры Мэтт Дэймон и Рассел Кроу.

Продюсер был уволен с поста сопредседателя компании The Weinstein Co ранее в октябре после обвинений в сексуальных домогательствах. New York Times писала, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах на протяжении трех десятилетий.

Вайнштейн выступал продюсером либо дистрибьютором таких фильмов, как «Влюбленный Шекспир», «Убить Билла», «Властелин колец», «Чикаго», «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво», «Король говорит!» и «Артист». Вместе с братом Бобом Вайнштейн создал в 1979 году студию Miramax, которую в 1993-м за 80 миллионов долларов купила корпорация Disney. В 2005-м продюсеры основали The Weinstein Co.

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