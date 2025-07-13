Появились данные о состоянии эфиопского гимнаста после падения в Московском цирке

Запашный: Гимнаст из Эфиопии не получил переломов при падении в Московском цирке

У эфиопского гимнаста, упавшего на арену во время репетиции в Большом Московском цирке, нет переломов. Об этом сообщил директор цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

«Только что сообщили, что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено», — написал он.

Запашный добавил, что гимнаст до утра пробудет в одной из ведущих клиник столицы. По его словам, назначены дополнительные проверки.

Ранее Запашный сообщил, что акробат упал из-за ошибки пассировщика — человека, который должен был остановить вращение гимнаста при приземлении, подставив свой корпус.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 июля. 18-летний Абель Дагим рухнул на арену с высоты семи метров. Момент его падения попал на камеры видеонаблюдения.