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18:52, 13 июля 2025Россия

Момент падения эфиопского гимнаста в Большом Московском цирке попал на видео

Появилось видео падения эфиопского гимнаста в Большом Московском цирке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Момент падения эфиопского гимнаста в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского попал на камеры видеонаблюдения. Запись публикует народный артист России Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

На кадрах видна тренировка трюка, во время которого гимнаст летит на мат, но проскальзывает по нему и ударяется головой об пол. К нему подбегают люди.

Запашный отмечает, что ЧП произошло из-за ошибки пассировщика, который должен был страховать гимнаста, однако пропустил нужный момент и не поймал исполнителя сложного трюка. Дежурный врач находилась в зрительном зале и уже через пять секунд была рядом с пострадавшим. Запашный пожелал ему скорейшего выздоровления и обещал информировать о развитии ситуации.

Воздушный гимнаст из Эфиопии, 18-летний Абель Дагим, сломал позвоночник, также у него черепно-мозговая травма. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Иностранная труппа прибыла в Москву только три дня назад. Чрезвычайное происшествие произошло во время репетиции. Гимнасты отрабатывали номер на главной арене. Выполняя очередной элемент программы, Дагим несколько раз перевернулся в воздухе и приземлился мимо матов.

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