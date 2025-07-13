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17:53, 13 июля 2025Россия

Иностранный воздушный гимнаст рухнул на арену с семи метров в Большом Московском цирке

«112»: Воздушный гимнаст из Эфиопии рухнул на арену в Большом Московском цирке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: smith371 / Shutterstock / Fotodom

В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского воздушный гимнаст из Эфиопии рухнул на арену и сломал позвоночник. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

18-летний Абель Дагим упал на арену с высоты семи метров. Юноша выжил, однако находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него перелом позвоночника и черепно-мозговая травма.

По данным «112», иностранная труппа прибыла в Москву только три дня назад. Чрезвычайное происшествие произошло во время репетиции. Гимнасты отрабатывали номер на главной арене. Выполняя очередной элемент программы, Дагим несколько раз перевернулся в воздухе, однако приземлился мимо матов.

В мае сообщалось, что в Волгограде обрушился купол передвижного цирка. ЧП произошло из-за сильных порывов ветра.

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