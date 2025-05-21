В российском городе обрушился купол цирка

В Волгограде обрушился купол передвижного цирка

В Волгограде обрушился купол передвижного цирка. Об этом говорится в сообщении в группе цирка во «ВКонтакте».

К ЧП привело ухудшение погодных условий. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду, указано в публикации. Ни люди, ни животные не пострадали.

Сейчас руководство цирка оценивает ущерб. Администрация заявила, что все рухнувшая конструкция была технически исправна и соответствовала требованиям безопасности.

Ранее в Магнитогорске артистка цирка упала с высоты во время репетиции номера. На кадрах видно установленную на опоре конструкцию, представляющую собой три вращающихся кольца. Внутри каждого из колец находятся люди. Затем потерявшая равновесие девушка падает на арену. Спасти ее не удалось.