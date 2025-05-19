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14:55, 19 мая 2025Россия

Момент падения гимнастки с «Колеса смелости» в российском цирке попал на видео

Момент падения гимнастки с «Колеса смелости» в Магнитогорске попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Момент падения гимнастки с «Колеса смелости» в Магнитогорске попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Челябинск, который смог | URA.RU».

На кадрах видно установленную на опоре конструкцию, представляющую собой три вращающихся кольца. Внутри каждого из колец находятся люди. Затем потерявшая равновесие девушка падает на арену, коллеги сразу же бросаются ей на помощь.

На ролике видно, что в момент происшествия зрителей в цирке не было. Вероятно, ЧП произошло при подготовке к представлению.

По факту падения гимнастки, спасти которую не удалось, возбуждено уголовное дело. Было установлено, что подготовка циркового номера проводилась без страховки. На месте работают сотрудники Следственного комитета.

ЖЗЛ
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