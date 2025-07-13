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19:20, 13 июля 2025Россия

Названа причина падения эфиопского гимнаста в Большом Московском цирке

Запашный: Гимнаст упал в Большом Московском цирке из-за ошибки пассировщика
Ольга Коровина

Фото: Andrey Jitkov / Shutterstock / Fotodom

Директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный назвал причину падения эфиопского гимнаста во время репетиции. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

По словам артиста, инцидент произошел из-за ошибки пассировщика — человека, который должен был остановить вращение гимнаста при приземлении, подставив свой корпус.

«Хороший пассировщик — на вес золота. (...) На видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка», — пояснил Запашный. Он также отметил профессионализм дежурного врача, который быстро оказал помощь 18-летнему акробату, и пожелал юноше скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского воздушный гимнаст из Эфиопии рухнул на арену и сломал позвоночник. Момент его падения попал на камеры видеонаблюдения.

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