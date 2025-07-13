ВСУ понесли «очень серьезные потери» в Часовом Яре

Глава ДНР Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР), где продолжаются городские бои. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Денис Пушилин.

«Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери», — сообщил он.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России контролируют большую часть территории Часова Яра. Уточняется, что российские войска в настоящее время наступают на южном фланге ВСУ в Часовом Яре. Также продолжаются бои у села Ступочки.