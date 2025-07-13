Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:24, 13 июля 2025Бывший СССР

ВСУ понесли «очень серьезные потери» в Часовом Яре

Глава ДНР Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ в Часовом Яре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР), где продолжаются городские бои. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Денис Пушилин.

«Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери», — сообщил он.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России контролируют большую часть территории Часова Яра. Уточняется, что российские войска в настоящее время наступают на южном фланге ВСУ в Часовом Яре. Также продолжаются бои у села Ступочки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление про Россию

    Десятки тысяч крабов выбросило на берег из-за природного катаклизма на Украине

    ВСУ понесли «очень серьезные потери» в Часовом Яре

    Появились данные о состоянии эфиопского гимнаста после падения в Московском цирке

    Пьяный россиянин открыл стрельбу по детям

    В США пообещали самые внушительные в истории санкции против России

    Путин сделал заявление о независимости и суверенности России

    В украинском городе после взрывов пропало электричество

    Раскрыта кандидатура нового министра обороны Украины

    Сенатор США высказался о важном заявлении Трампа по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости